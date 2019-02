Italie, terre de volcans

Perché à plus de 1200 mètres d’altitude, Tanguy Dumortier nous emmène au sommet du Vésuve pour y observer quelques fumerolles. Ils sont le signal le plus évident d’une activité volcanique et sont accompagnés de petits tremblements de terre, quasiment quotidiens. Si la dernière éruption date de 1944, la prochaine est imprévisible. Mais autour des fumerolles, les minéraux peuvent donner des indications sur leurs variations chimiques et donc comprendre si le volcan évolue vers une éruption. L’Etna, en Sicile, est beaucoup moins peuplé, mais beaucoup plus grand que le Vésuve. Ses éruptions sont également plus régulières : il y en a eu près de 80 ces 100 dernières années. Autre particularité, il ne produit aucuns minéraux. Sa lave refroidit tellement vite que la roche n’a pas le temps d’en structurer.