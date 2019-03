Immersion dans la luxuriante diversité de la faune et de la flore balinaises

Nous nous rendons ce dimanche au centre de l'archipel indonésien, à Bali, une île volcanique, jadis couverte de forêts et aujourd'hui densément peuplée. Cette densité de population indigène à laquelle s'ajoutent les millions de touristes pendant la haute saison, ont parfois rendu la cohabitation entre les hommes et les animaux délicate. En compagnie de Tanguy Dumortier et de quelques experts, nous verrons ce soir comment les Balinais ont su préserver quelques coins de nature garantissant l'harmonie entre notre espèce et les autres....