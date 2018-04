Grand bleu en République Dominicaine

Second pays le plus grand et le plus diversifié des Caraïbes, la République Dominicaine, nous offre une nature étonnante, la richesse de sa culture et les intrigues de son histoire au milieu d’une population appréciée pour sa chaleur et son hospitalité. Bordée au nord par l’Océan Atlantique et la Mer des Caraïbes au sud, l’île tropicale nous dévoile ses 1.609 km de côtes et 402 km des plus belles plages au monde. Ici, outre le rythme syncopé du merengue, la savoureuse gastronomie et les stations les plus luxueuses, vous pouvez vivre l’écotourisme aventurier dans de magnifiques parcs nationaux et des chaînes de montagnes typiques.