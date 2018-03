Planète bleue : un documentaire événement dans le Jardin Extraordinaire

ll a fallu quatre ans de tournage pour réaliser Planète Bleue (Blue Planet II). Le naturaliste David Attenborough revient sur cette aventure et nous raconte comment cette série a vu le jour. Les équipes de tournage ont exploré tous les océans de la Planète. Ils ont rapporté des images stupéfiantes et des histoires souvent inédites. Ces nouvelles connaissances sur le monde sous-marin sont de véritables trésors pour la science. Les dernières innovations en matière de plongée ont permis de descendre dans les profondeurs en silence, sans faire de bulles et en restant bien plus longtemps qu’avant au plus près des animaux.