A la rencontre de super prédateurs...

Pour la dernière émission de la saison du jardin extraordinaire, Tanguy nous emmène à la rencontre de supers prédateurs de la planète.

Notre voyage débutera en Inde où vivent les quelque 2500 derniers tigres sauvages de la planète pour se poursuivre dans l’Océan pacifique au large du Mexique, sur Roca Partida.

Sous cet îlot rocheux vit la plus grande concentration de vie marine de tous les récifs océaniques. Il n’est donc pas étonnant d’y trouver de supers grands prédateurs comme le requin soyeux, le requin marteau ou encore le requin des Galapagos.

Les tigres et les requins nous fascinent et nous terrorisent à la fois. Apprenons à les connaître afin de mieux les respecter et mieux les protéger.