A la découverte de la cité des manchots

A la fin de l'hiver et après des mois passés en mer, les manchots retournent auprès de leur petit. Malgré l'étendue de la colonie, tous se reconnaissent par leur cri. Les parents vont désormais devoir le nourrir durant tout l'été. Ce n'est qu'à un an et demi que les petits iront pêcher seuls dans l'océan.

Les manchots quitteront alors la Géorgie du Sud à la poursuite des bancs de poissons. La grande aventure commencera pour ces jeunes manchots qui passeront 3 ans dans l'océan, avant de revenir sur l'île.