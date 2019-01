Le meilleur des duplex du début de cette 4ème saison !

C'est bien connu, dans Le Grand Cactus, on se rend très régulièrement au cœur des endroits qui font l’actualité.

C’est ce qu’on appelle nos Duplex... Et il y a souvent eu du lourd !

Entre les tournages de Game of Thrones ou encore Walking Dead, le tout "made in Belgium", on peut dire que les comédiens du Grand Cactus n'ont pas fait les choses à moitié !

Voici les plus belles situations de cette 4ème saison.

BONUS : Découvrez des images jamais diffusées à l'écran, lors des duplex du Grand Cactus saison 4!