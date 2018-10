Les aventures d'Astérix et Obélix dans Le Grand Cactus !

Ce jeudi, deux irréductibles Gaulois étaient sur le plateau du Grand Cactus.

Les célèbres héros Astérix et Obélix sont victimes de la peste porcine. Ils sont les premiers touchés par cette interdiction de chasse aux porcs et aux sangliers dans nos forêts. Mais le confinement les empêche-t-il vraiment d’attraper et de dévorer de bons sangliers ?

Ils sont venus faire part de leur inquiétude et ont dévoilé comment ils continuent à se nourrir malgré tout...

Ils vous ont même montré la puissance de leur potion magique (très) spéciale !

Ils sont fous, ces... Gaulois !