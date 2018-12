Fabrice Luchini se déhanche sur "Sex Machine" dans Le Grand Cactus !

Ce jeudi 6 décembre, Fabrice Luchini était l'invité du Grand Cactus!

L'acteur français a de nombreux projets pour l'année 2019, et l'un des plus importants est de rejoindre les rangs de l'Académie Française et de devenir ainsi immortel.

Il est venu parler de ce qu'il souhaite réellement.

Heureux d'être sur le plateau, les chroniqueurs et animateurs de l'émission ont reçu un florilège de compliments !

Il a même pris le temps de nous faire part de son ressenti en ce qui concerne le nouveau livre de Thierry Luthers... Une petite adaptation au théâtre serait-elle envisageable ? "C'est énooorme"!