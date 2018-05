Découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 24 mai 2018 !

En juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien, signé à Vienne et mené par Barack Obama, avait été présenté comme un grand succès diplomatique dont tout le monde devait tirer profit et se féliciter. Aujourd’hui, Donald Trump claque la porte et annonce le retrait des États-Unis. Sa nouvelle position met sous tension l'alliance irano-russe, avec des répercussions colossales dans le monde entier.

Depuis quelques semaines, le géant de la distribution Carrefour est dans l’impasse suite à l’annonce d'un plan de restructuration. Les négociations entre les syndicats et la direction n’ont pas encore abouti à de vraies alternatives, ce qui plonge le personnel dans l’inconnu … Plusieurs supermarchés sont partis en grève.

Et puis plus personne n’y croyait mais 35 ans plus tard, le groupe pop suédois ABBA se reforme ! Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid retournent en studio pour le plus grand plaisir des fans ! Résultat : deux nouvelles chansons dont "I Still Have Faith In You" et une émission télé spéciale produite par la BBC.