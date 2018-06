Les (C)actus en Vrac de ce jeudi 10 décembre !

Découvrez les "(C)actus en vrac", l'actualité belgo-mondiale passée sous le crible de l'équipe du Grand Cactus!​

Pour la dernière de la saison 2015, Jérôme de Warzée, et sa team de comédiens déjantés ont évoqué : le séjour du couple Royal en Thalasso, la possibilité d'une menace de niveau 5, les forces d'interventions spéciales, de Joëlle Milquet, de la COP 21 et de la carrière musicale du Pâpe!

Belgique : Une polémique est née de la présence du roi Philippe à Quiberon dans un centre de Thalasso alors que nos troupes étaient à l’assaut ... Un petit séjour thermal qui a laissé des traces et qui n’a pas fait que des heureux au sein même de la clientèle de l’établissement …

Sécurité : Dommages collatéraux du niveau 4, les perquisitions s’intensifient et ne donnent pas toujours de probants résultats… Le Grand Cactus dément ces allégations, grâce à un document exclusif reçu à la rédaction... Un énorme coup de filet de la police, dont le butin est considérable…

Malheureusement, nos forces de l’ordre ont peut-être parfois le tort de trop prendre à la lettre certaines desdites consignes…

Education : les fameuses safe room ne sont plus à l’ordre du jour, ces salles où les élèves et les professeurs étaient censés aller se réfugier en cas d’attaque ! Joëlle Milquet a suivi les consignes de la police et est allé expliquer le niveau 4 aux enfants de primaire…ils se sont tous enfuis en hurlant, on a cru que l’explication avait été trop imagée, et puis on a pris une photo de Joëlle Milquet à sa sortie…

Climat: La COP 21 s’achève demain et la Belgique a fait parler d’elle… Après l’échec d’une ratification d’un accord entre nos soixante-trois ministres du climat, la Belgique a été récompensée par un prix fort symbolique, dont on a beaucoup parlé : Le Prix Fossile!

Culture : Le pape François connu pour sa modernité a sorti un nouveau CD ! Et c’est pour Le Grand Cactus qu’il a accepté de nous dévoiler les premières images de son clip vidéo ! A noter que le prochain single de François I sera une reprise du tube de Loic Nottet qui s’intitulera : "Rap à pape’’…