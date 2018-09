Le Micro-Comptoir de Freddy Tougaux dans le Laveu

Ce qu'on aime dans Le Grand Cactus, c'est de récolter vos avis ! Et Freddy Tougaux, le reporter sans frontière, adore vous donner la parole !

Ce jeudi, il s'est demandé ce que vous pensiez de la polémique concernant Stéphane Pauwels et le home-jacking auquel il aurait peut-être participé.

Avouera-t-il ou n'avouera-t-il pas ?! En tout cas, dans le Laveu, les habitants ont leur avis sur le sujet !

À découvrir dans le désormais Micro-Comptoir (et non plus Micro-Terroir) juste ici !