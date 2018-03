Vladimir Poutine, le rappeur Damso et Elton John sur le plateau du Grand Cactus !

Ce jeudi 15 mars, Le Grand Cactus s'attarde sur le premier tour de l'élection présidentielle en Russie, la polémique autour du rappeur Damso qui ne réalisera finalement pas l’hymne belge de la Coupe du Monde, et la dernière tournée mondiale du chanteur Elton John !

Ce 18 mars aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle en Russie… Le président sortant Vladimir Poutine qui se représente pour la 4ème fois, (dont 2 consécutives) part largement favori d’après les sondages. Le Chef d’Etat, figure incontournable de la scène internationale, est l’invité exceptionnel du Grand Cactus !

Suite aux nombreuses critiques parues ces derniers jours dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi de la part d’associations féministes, l'Union belge de football (URBSFA) a décidé de renoncer à sa collaboration avec le rappeur Damso. Le chanteur, aux œuvres et paroles très controversées, ne réalisera donc pas l’hymne officiel des Diables Rouges de la Coupe du Monde 2018. Damso s’explique sur le plateau !

Après plus de 50 ans de carrière et 500 représentations au Césars Palace de Las Vegas, le chanteur Elton John part pour sa dernière tournée mondiale, une tournée qui devrait ravir ses fans, puisqu’elle se terminera en 2021 ! Le roi de la pop anglaise, récemment déshérité par sa mère, revient sur son impressionnante carrière !

Retrouvez aussi les duplex de James Deano, les téléphonistes du call-center du 1722, la séquence parodiée de Jardins et Loisirs et les Poufs qui s’intéressent au projet controversé d’allocation de mobilité "Cash for cars" !