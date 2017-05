Un Cactus "spécial" pour une émission "spéciale"!

Ce jeudi 25 mai, on fête le début des beau jour et la fin de la saison avec un Grand Cactus Spécial ! L'occasion pour Jérôme de Warzée d'adresser un petit message à son équipe et aux téléspectateurs!

"Chers téléspectateurs du Grand Cactus, chers spectateurs, chers chroniqueurs, chers techniciens, chers preneurs de son, très cher Stéphane Moreau, nous voici arrivés au terme de cette année de campagne humoristique !

Et je m’adresse à vous, car je veux être le candidat du rassemblement !

…euh, pardon, c’est parce que je regarde trop Macron… car il me parait opportun que nous vous annoncions, mon équipe et moi, cette équipe, fidèle, ici à mes côtés, respectueuse des valeurs de notre mouvement, cette équipe qui aura porté avec moi ce projet d’envergure, qui s’est battue avec moi, qui a sué avec moi, pour vous, pour le bien du service public…

Cette équipe composée de tant de personnalités talentueuses… mais aussi de bras cassés de l’humour, d’amnésiques du texte… d’handicapés de la mise en scène, de comiques ringards et de poufs vulgaires…se joint à moi pour vous annoncer que nous revenons l’année prochaine !!!

Faisons fi des obstacles, des atermoiements, des critiques, et des lazzis, oui, nous reviendrons en septembre, et rien ne pourra nous arrêter !

Et nous continuerons à vous faire rire par tous les moyens !...Car tel est notre destin… net nous porterons haut le flambeau de l’humour… dussions-nous le faire gratuitement !

A septembre, cher public ! Avec de surprises et des confettis !!!

En attendant la saison 3, Le Grand Cactus revient déjà le jeudi 15 juin avec son Grand Best-of consacré aux deux premières saisons, à 20h25 sur la Deux!