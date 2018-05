Tensions politiques, football, et mariage royal au programme du Grand Cactus !

Ce jeudi 10 mai, Le Grand Cactus revient avec, pour invités, : Elio Di Rupo, Georges-Louis Bouchez, Panikiki, et le Prince d'Angleterre Harry et sa future épouse Meghan Markle !

La guerre politique à Mons est déclarée. Le Bourgmestre et socialiste Elio Di Rupo se voit menacer par le jeune Georges-Louis Bouchez, membre du MR, qui se présente aux élections communales avec sa liste "Mons en mieux"... Une liste qui rassemble de plus en plus de partisans. Entre les deux hommes, le ton est monté plusieurs fois lors de différents conseils communaux. Jérôme de Warzée les reçoit en plateau.

Freddy Tougaux récolte dès lors vos avis sur le sujet avec son Micro-Terroir montois !

Dans un peu plus d’un mois, c’est la Coupe du Monde de Football en Russie ! Le coup d’envoi est prévu le jeudi 14 juin avec le match Russie/Arabie Saoudite. Avez-vous rempli tous vos albums Panini ? Un expert en la matière, Panikiki sera avec nous pour nous donner ses pronostics et nous livrer, en exclu, son hymne "HAKAKIKI", en fin d’émission !

Et puis, c’est le mariage tant attendu de 2018, celui du Prince Harry d’Angleterre et de Meghan Markle, prévu le 19 mai prochain ! Les futurs époux sont les invités d’exception du Grand Cactus… Il se trame aussi que les Spice Girls se reformeront le temps d’un concert pour ce mariage princier… Le groupe pourrait donc bien se produire en plateau. ;-)

Sans oublier les duplex de James Deano, le cinéma de Carmela, la parodie "Blagues et Loisirs" et les aventures des téléphonistes du 1722 ! Quant aux Poufs, elles s’attaquent à un sujet de taille : les 50 ans de mai 68, marquant le début de la liberté sexuelle !

Rendez-vous ce jeudi 10 mai à 20h30 sur La Deux!