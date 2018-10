Télé-achat et Game Of Thrones, les duplex déjantés du Grand Cactus !

Ce jeudi 27 septembre dans Le Grand Cactus, vous avez eu droit à des duplex exclusifs !

La langue française est une des plus riches mais aussi une des plus compliquées du monde. Elle est évolutive, elle se modernise, à tel point qu'il est souvent difficile de s'y retrouver. Heureusement, un nouveau produit va prochainement être mis sur le marché, afin de nous aider à mieux comprendre le français moderne. Il s'agit du dictionnaire "Français-Franssès". Retrouvez Pierre-Marie et Marie-Pierre, à la tête de votre nouveau rendez-vous Télé-achat !

Deuxième exclu dans cette émission ! La série à succès Game Of Thrones se tourne en ce moment-même en Wallonie (pour tenter de faire quelques économies) ! Découvrez un extrait inédit de la nouvelle saison, où se côtoient chevaliers, dragons et familles nobles, sur fond de guerres et de meurtres plus atroces les uns que les autres...