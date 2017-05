Stéphane Bern et Marianne James dans le Grand Cactus !

Ce samedi 13 mai, aura lieu la finale du 62ème concours Eurovision de la chanson en Ukraine ! L'occasion d'inviter les commentateurs français, Marianne James et Stéphane Bern, avant leur départ pour Kiev...

Le féru d'histoire et de secrets, et la cantatrice commentent le plus grand concours de chanson depuis 4 ans sur France 2, mais n'ont visiblement pas les même motivations.

Selon Marianne James : " En tout cas, moi, si j’accepte d’aller me geler le cul en Ukraine, c’est parce qu’il y a du blé à prendre !...car……toréador ! Mon cul n’est pas en or ! Et l’Eurovision, je connais bien ! Je me suis tapée quatre saisons de La Nouvelle Star, alors les longs directs avec des chanteurs approximatifs dans un concours politique truqué à l’avance, je connais !"

Un point de vue que ne partage pas forcément son collège : " Mais enfin, l’Eurovision, c’est l’harmonie entre les peuples, quoi de plus fraternel que de voir se succéder sur une scène de chant un transsexuel roumain manchot, une finlandaise gothique et Axel Hirsoux ! Enfin ! Et puis, cela permet à tous les jeunes d'entendre parler de l'Europe. Et d'apprendre même quels pays font partie de l'Union Européenne"