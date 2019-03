Sport et poupée au programme du prochain Grand Cactus, avec Barbie et la famille Borlée!

L'entraineur Jacques Borlée reviendra, en compagnie de sa famille, sur les problèmes entre le monde sportif et la Fédération d'Athlétisme.

La Ligue Belge d'Athlétisme et les sportifs qu'elle soutient ne sont plus sur la même longueur de piste. Tout a commencé avec l'affaire de Nafissatou Tiam et la menace de désinscription des championnats d'Europe. Ensuite cela a pris plus d'ampleur au sein du monde sportif belge lorsque le coach des Belgian Tornados s'est exprimé sur le sujet. Focus sur cette problématique en plateau.

L'Europe veut supprimer le changement d'heure en 2021. Nos politiques débattent en ce moment sur le sujet. Quelles seraient les conséquences? Kikileurilet, un horloger habitant la frontière franco-belge expliquera toutes les options qui s'offrent à la Belgique.

Notre envoyé spécial Freddy Tougaux se rendra à "Heure" pour découvrir quelle heure vous correspond le plus.

Enfin, Barbie, la célèbre poupée à la chevelure blonde et son compagnon Ken seront les invités de Jérôme. La meilleure amie des petites filles fête ses soixante ans, et évoquera les changements physiques qu'elle a subit au fur et à mesure des années et reviendra sur l'évolution de son image.

James Deano sera en duplex avec les jouets mythiques qui ont marqués l'enfance de plusieurs générations...

Retrouvez également les célèbres (C)actus en vrac, la parodie de Jardins & Loisirs et le Cactus Patrouille de l'agent Verhaegen avec une invitée spéciale pouf !

Et puis, pour bien terminer la soirée, les Poufs se rendront au Spa pour des soins très particuliers...

Rendez-vous ce jeudi 28 mars dès 20h35 sur La Deux.