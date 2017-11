Sortez la loupe et les paillettes : les Experts et les Stars des années 80 débarquent dans Le Grand Cactus!

Ce jeudi 9 novembre, les Stars des années 80 et les Experts envahissent le plateau du Grand Cactus!

Nouveaux rebondissements dans l’affaire JFK ! Il y a quelques jours, l’administration américaine dévoilait plus de 5 millions de pages concernant l’assassinat du célèbre président. Va-t-on enfin découvrir la vérité ? Pour avancer dans ce dossier, les Experts mènent l’enquête sur le plateau: Les inspecteurs Horatio Caine et Gil Grissom, accompagnés de Pénéloppe Garcia, et Calleigh Duquesne !

Freddy Tougaux, l'enquêteur made in Cactus, s'attaque à un autre dossier à suspens, le dossier "JDW"'.

Deliveroo, la livraison à domicile qui fait le buzz. Malheureusement, les conditions ne sont pas toujours faciles pour les livreurs. Kiki Vraison, un employé de l’enseigne témoigne de son calvaire...

La tournée des Stars années 80 a commencé. Elle se produira notamment en Belgique le 11 novembre à Forest National. Au cœur de l'évènement, James Deano, reçoit les grandes vedettes comme Gilbert Montagné, Jeanne Maes, Desireless, Stéphanie de Monaco, Claude Barzotti , Herbert Léonard ou encore Jean-Luc Lahaye et Véronique et Davina, envahissent le plateau.

Clitorine et Jessica, les Poufs, se plongent elles-aussi dans les années 80 et découvrent les objets de l’époque, avec plus ou moins de discernement.

Enfin, Carmela, la chroniqueuse cinéma, vous propose un voyage déjanté dans l’espace suite à la sortie du nouveau volet de "Star Wars"

Ressortez donc vos bodys de gym, vos legging moulants et vos vestes à paillettes ce jeudi, dès 20h35, sur la Deux!