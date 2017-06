Pour cette deuxième saison, l'équipe du Grand Cactus et plus particulièrement son reporter ans aucune frontière ni terrestre, ni temporelle, James Deano, ont repoussé les limites de l'inédit avec des duplex de plus en plus compliqués à obtenir!

James Deano a notamment voyagé dans le temps pour interviewer, tant bien que mal, les chanteurs du célèbre groupe allemand "Modern Talkin", a rencontré l'acteur Georges Clooney... What else? Il a même réussi à quitter la terre pour se rendre sur Saturne, à la rencontre de Michaël Jackson et Elvis Presley, qu'on croyait disparus!

Kiki ou plutôt "Skiki" a quant à lui gravi le Mont Blanc pour nous offrir une descente de ski hors du commun, mais semée d'embuches !

Revivez la folie des duplex de cette saison 2!

En attendant la saison 3, Le Grand Cactus revient déjà le jeudi 15 juin avec son Grand Best-of consacré aux deux premières saisons, à 20h25 sur la Deux!