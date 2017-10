Retrouvez Tristan, Véro et les autres pour quelques appels non-urgents au 1722!

Cette semaine, les téléphonistes du 1722 ont à nouveau dû répondre à des appels non urgents... quoique ! Véro, Tristan et leurs collègues vont tenter de résoudre les problèmes des personnes à l'autre bout du fil. Jamais à court d'idées, Kody improvise même une musique d'attente des plus surprenantes !

Tentative de suicide ou Alzheimer, les téléphonistes feront de leur mieux pour conseiller les appelants !