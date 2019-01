Reportage dans les coulisses des préparatifs de Miss Belgique!

Ce jeudi, Clitorine et Jessica sont allées à l'opéra !

Ce jeudi, James Deano est revenu plus piquant que jamais. Il a tendu son micro aux personnalités qui ont fait 2018 et s'est retrouvé au beau milieu...

Melkikior, le 4ème Roi mage, propage la bonne parole...

On connait Balthazar, Melchior, et Gaspard, les 3 Rois mages... Il y en a un 4ème, et Le Grand Cactus l'a retrouvé!