"Rentrée et Loisirs", Luc Noël dévoile les dessous de cette nouvelle saison !

Et si on mettait un peu de fleurs, d’oiseaux et de couleurs dans ce monde de brutes ?

Vous l'aurez compris Luc Noël et Francis reviennent dans cette troisième saison du Grand Cactus pour le plus grand plaisirs de leurs fans, amateurs de jardinage et de calembours!

Pour la rentrée, ils nous dévoilent les dessous de cette saison, et présentent leur "petite nouvelle" appelée "la petite nouvelle"...

Une fois n'est pas coutume, le présentateur et le chroniqueur, ces petits filous, n'ont pas enterré la hache de guerre durant les vacances, et continuent à se voler dans les plumes dès que l'occasion de présente...