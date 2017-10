Renaud Rutten, "Monsieur Propreté" a encore frappé!

Ce n'est pas de gaieté de cœur que Monsieur Propreté (alias Renaud Rutten) a perdu deux heures de son précieux temps pour analyser la précédente émission du Grand Cactus ! C'est uniquement par devoir et professionnalisme !

Dans l'émission de la semaine dernière, le représentant du CSA a relevé une fois de plus des dérapages dans l'interview de Kody en Neymar par exemple, des oppositions dans la séquence "1722" sans parler de l'expression inappropriée "ticket de métro" dans une actu en vrac... Tout le monde sait, Monsieur De Warzée, à quoi on fait allusion quand on parle de ticket de métro, sauf peut-être Monsieur Jeanmotte, forcément, mais notre charmante Livia va sans doute pouvoir nous montrer ...euh nous dire de quoi il s’agit ?