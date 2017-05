Michel Drucker, Loic Nottet, Alain Delon tant de talent dans un seul Kody!

Michel Drucker, est un monstre de la télévision française. Loïc Nottet, un étoile montante de la chanson. Alain Delon, un véritable dieu vivant du cinéma. Tant de talents réunis en une seule et même personne : Kody!

Lors de la saison 1, il vous a marqué grâce à des personnages hauts en couleurs comme Claire Chazal, Stromae, La Reine Mathilde, ou encore Barack Obama.

Pour cette saison 2, Kody a été encore plus loin en proposant des rôles de plus en plus inattendus et parfois même des acrobaties!

On se souvient tous du grand écart, tout à fait spectaculaire de notre JCVD national, ou de la chorégraphie sophistiquée de Loïc Nottet! Mais aussi des gimmick savoureux de Michel Drucker et de la grande modestie d'Alain Delon!

Un vrai couteau suisse notre Kody!