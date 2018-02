"Mamy Rock", la grand-mère de Laeticia Hallyday, retourne le plateau du Grand Cactus!

Ce jeudi, Le Grand Cactus revient sur le scandale lié à l’héritage de Johnny Hallyday, l’ouverture du Salon de la construction Batibouw, et le retour de Pierre Richard au cinéma.

C’est l’affaire choc des derniers jours ! Laura Smet et David Hallyday, ne figurent pas sur le testament de leur père, Johnny Hallyday, au profit de son épouse Laeticia et leurs deux enfants Jade et Joy.

Depuis, la guerre est déclarée entre les deux camps. Elyette Boudou, alias Mamy Rock, la grand-mère paternelle de Laeticia, sera l’invitée de l’émission. Très impliquée dans la vie de la famille et à la tête des affaires de Johnny, la grand-mère loubard reviendra sur ce scandale sans précédent et défendre, bec et ongles, sa petite fille face aux accusations.

James Deano retrouvera "la veuve noire", comme certains la surnomment désormais, et ses deux filles à Saint-Barthélemy, pour une interview exclusive !

Le Salon de la construction " Batibouw " a ouvert ses portes il y a quelques jours à Brussels Expo. L’occasion pour les professionnels, mais aussi pour les futurs acheteurs et rénovateurs, de dénicher les meilleures affaires ! Un expert en la matière (et en toutes les matières d’ailleurs), Kikich, sera en plateau pour un petit ravalement de façade ! Freddy Tougaux sera au cœur du Salon pour recueillir les impressions des visiteurs sur cette nouvelle édition.

Enfin, c’est le grand retour de Pierre Richard au cinéma. L’homme à la chaussure noire est à l’affiche de plusieurs films cette année, dont " Ch’tite famille " de Dany Boon, et " Mme Mills, une voisine si parfaite ", de Sophie Marceau. L’occasion pour cette légende du cinéma français, de venir parler de son immense carrière dans Le Grand Cactus.

Les Poufs reviendront sur le scandale sexuel de l’ONG Oxfam en Haïti.