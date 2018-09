Les super-héros du Grand Cactus débarquent le 13 septembre !

Cette 4ème saison sera aussi marquée par l’arrivée de Pablo Andres. L’humoriste, alias l’agent Verhaegen, proposera lors de chaque émission des capsules vidéo décalées et liées à l’actualité.

Kody, Martin Charlier, Bénédicte Philippon, Sarah Grosjean, Freddy Tougaux, Carmela Giusto et Fabian Le Castel seront toujours au rendez-vous, plus piquants que jamais.

Toute l’équipe en profite pour souhaiter bon vent à James Deano qui a décidé de se consacrer à son premier amour, la musique. Les comédiens et la production le remercient pour ces 3 saisons riches en fou-rires, ses multiples duplex tous plus farfelus les uns que les autres et cette fameuse phrase, devenue culte "Mais qu’il est con ce de Warzée !".

Le Grand Cactus, les Avengers du rire, dès le 13 septembre sur La Deux !