Les stars des années 80 mises à l'honneur dans Le Grand Cactus !

La tournée Stars 80 fera un arrêt ce samedi 11 novembre à Bruxelles ! Avant ça, les icônes de l'époque ont accepté de faire une apparition sur le plateau du Grand Cactus... Et elles ont mis le feu !

C'est un Gilbert Montagné très en forme que vous avez eu la chance de voir ! L'indémodable duo Peter et Sloane a insufflé un vent de nostalgie sur le plateau ! Ils ont revisité leur chanson phare, "Besoin de rien, envie de toi" ! Visiblement, ils avaient besoin et envie d'autres choses... Et c'est un Jean-Luc Lahaye heureux qui a aussi répondu aux questions de Jérôme avant d'entonner un duo avec Gilbert Montagné.

De son côté, James Deano était en duplex avec d'autres stars des années 80... On a pu rapidement apercevoir Stéphanie de Monaco... prise dans un ouragan. Herbert Léonard était aussi de la partie, pour votre plus grand plaisiiir, mais aussi Jeanne Maes et Desireless. Davina et Véronique, stars de l'émission Gym Tonic, ont également rejoint notre envoyé spécial et ont fait part de leur mobilisation contre le harcèlement sexuel ! Hashtag Meetoutouyoutou ! Et le duplex années 80' s'est terminé sur une petite douche sensuelle...