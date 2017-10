Les Poufs se sont offert un "Sugar Daddy" !

Ces dernières semaines, la Belgique a été secouée par le scandale du site "Rich Meet Beautiful", qui proposait à des jeunes filles de rencontrer des "Sugar daddies", autrement dit, des hommes fortunés, d'âge mûr.

Toujours en quête de nouveautés, les Poufs ont donc voulu s'essayer à cette nouvelle pratique, afin d'en savoir un peu plus sur ces fameux "papas gâteaux"!

La première question que se sont posées Clitorine et Jessica : "Est-ce que quand on lui fait une gâterie à un Sugar Daddy, on devient diabétique ?"

Les deux amies ont ensuite épilogué sur le décès du milliardaire Hugh Hefner, celui qui a inventé la Game Boy .. Mais non, Play boy ! Le magazine dans lequel les filles étaient habillées en petits lapins, pour que les mecs sortent leur carotte !