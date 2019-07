Les Poufs se dorent la pilule au soleil !

Dans ce deuxième épisode du "Grand Cactus sous le soleil", on retrouve nos Poufs nationales, Clitorine et Jessica qui passent leurs vacances en Tunisie avec pour seul objectif : bronzer et boire des cocktails !

Comme à leur habitude, on les retrouve dans des situations toutes aussi surprenantes les unes que les autres.

Sur leur transat, au hammam, au buffet de l'hôtel, au bar, dans leur chambre ou encore au golf... Elles arrivent toujours à rendre une situation banale en une situation pour le moins insolite.

À (re)voir sans modération !

Ne manquez pas la suite des aventures du Grand Cactus sous le soleil les jeudis 29 août et 5 septembre !