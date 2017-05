Les Poufs et la fête des mères !

Ce jeudi, Clitorine et Jessica, les bimbos du Grand Cactus étaient de retour pour parler de la fête des mères qui aura lieu ce dimanche !

Absentes lors de la dernière émission, les Poufs ont une bonne excuse : " C’est à cause de Luc Noël ! - Oui, il a voulu nous montrer ses radis ! - Il voulait qu’on pulvérise sa courgette !"

Pour la fête des mère, Jessica ira chez la mère de Jason .. qui la saoule : "Elle me fait boire et je rentre toujours pétée ! Tous les ans, on lui offre les mêmes fleurs en plastique qu’on asperge d’eau de Cologne !"

Quant à Clitorine, ce n'est pas sa belle mère la plus gâtée : "Moi, j’ai de la chance, Kevin m’offre aussi des cadeaux pour la fête des mères alors que je le suis pas !"

Collier de pâtes à la Carbonara ou plateau fromage... avec fromages, elles débordent d'idées pour gâter leur maman chérie !