Les frères Bogdanov, les invités cosmiques du Grand Cactus !

Ce jeudi 27 avril, les frères Bogdanov étaient les invités scientifiques du Grand Cactus ! Jérôme de Warzée a jugé bon de les convier afin qu'ils expliquent aux téléspectateurs la dernière découverte scientifique en date : la vie serait possible sur une des lunes de Saturne...

Les jumeaux les plus médiatisés des trois dernières décennies ont débarqués sur le plateau avec leur navette spatiale pour une interview très cosmique !

En plus d'être des scientifiques de renom, les frères Bogdanov ont dévoilés leur coté farceur en divulguant quelques blagues scientifiques telles que : " X au carré et Y au carré sont dans la forêt. [...] Et à un moment, ils se disputent à cause d’un problème. X au carré prend l’ascendant sur Y au carré et lui tape dessus avec ce qu’il trouve par terre. Y au carré s’enfuit et tombe sur une inconnue qui lui dit : ‘’Mais qu’est-ce qui t’es arrivé ?’’…’’M’en parle pas, je me suis pris une racine de X !’’