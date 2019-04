Les duplex déjantés de James Deano !

Ce jeudi 4 avril, James Deano est allé au fond d'un étang pour rencontrer les créatures étranges qui y habitent. Bob l'éponge carrée, Dory et Léonardo Di Caprio sont venus le rejoindre ! Ils ont partagé leurs avis sur la loi climat qui n'a pas été votée.

L'envoyé spécial s'est ensuite rendu à Forest National pour discuter avec des stars d'une autre époque : Sheila et Ringo , Annie Cordy et Sylvie Vartan qui se préparent pour leur nouvelle tournée : "4ème âge tendre et jambe de bois" !