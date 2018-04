Découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 29 mars 2018 !

Ce 1er avril, c’est la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus. Jérôme analyse le sujet.

C’est le scandale sanitaire du moment ! L’abattoir Veviba, à Bastogne, est accusé d’avoir vendu de la viande impropre à la consommation, mal étiquetée, et périmée depuis plusieurs années. Depuis, les grandes surfaces, les agriculteurs et les bouchers partenaires, déplorent une diminution importante de leur clientèle et dénoncent un manque de contrôle de la part de l’AFSCA.

Enfin, après en avoir parlé de nombreuses fois dans l’émission, Jérôme a décidé de rendre hommage à Salvatore Adamo, à l’occasion de la sortie de son dernier album "Si vous saviez". Retour sur son impressionnante carrière.