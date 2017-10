Découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 28 septembre 2017 !

Après 30 ans de politique au sein du parti socialiste, Laurette Onkelinx a décidé de passer à autre chose. Bonne nouvelle pour certains, moins bonne pour les autres, notamment pour Jérôme qui, du coup, va perdre l’une de ses principales sources d’inspiration ! Laurette quitte la politique, c’est le thème du 1er Cactus.

Augmentation des prix, photos trash sur les paquets, … Quelle est LA solution pour faire arrêter les fumeurs de cigarettes ?!

Cigarette, tu nous enfumes, c’est le thème du 2ème Cactus !

Monstre sacré du cinéma, Gérard Depardieu, révélé en 1974 par le film Les valseuses est aussi producteur, viticulteur, réalisateur et homme d’affaires. En tant que comédien, il compte plus de 200 films et téléfilms à son actif. Un palmarès qui lui vaut l’hommage du 3ème Cactus!