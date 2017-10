Découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 12 octobre 2017!

Depuis sa prise de fonction en 2014, le NVA Théo Francken, secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration ne cesse de défrayer la chronique. Il a multiplié les polémiques, notamment suite à sa collaboration avec la délégation du Soudan dans le but d’identifier les migrants présents dans le parc Maximilien à Bruxelles.

La compagnie aérienne Ryanair prévoit de supprimer 1 vol par jour et par aéroport pendant 5 mois. Pour beaucoup, ces annulations en série sont le signe que c’est tout le modèle économique de la compagnie à bas coût qui bat de l’aile. De plus, les pilotes se plaignent de leurs conditions de travail difficiles, et du salaire qui est honteusement bas, comparés aux autres compagnies low-cost.

Il a fait de la mode pour les riches chez Chanel et même de la mode pour les pauvres chez H&M, il est en quelque sorte devenu le Lacoste du Low-cost : Karl Lagerfeld! A l'occasion de la Fashion-Week de Paris, le grand couturier est de passage sur le plateau du Grand Cactus pour y présenter sa nouvelle collection Haute Couture printemps/été 2018.