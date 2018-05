Découvrez les Cactus de Jérôme de Warzée de ce jeudi 10 mai 2018 !

La guerre politique à Mons est déclarée ! Le Bourgmestre et socialiste Elio Di Rupo, se voit menacer par le jeune Georges Louis Bouchez, membre du MR qui se présente aux élections communales avec sa liste "Mons en mieux", une liste qui rassemble de plus en plus de partisans. Entre les deux hommes, le ton est monté plusieurs fois lors de différents conseils communaux… Jérôme en parle !

J-35 avant le lancement de la Coupe du Monde de Football en Russie ! Le coup d’envoi est prévu le jeudi 14 juin avec le match Russie/Arabie Saoudite ! Avez-vous rempli tous vos albums Panini ?? Etes vous un collectionneur fou? Jérôme revient sur cette Paninimania!

Et puis, c’est le mariage tant attendu de 2018, celui du prince Harry et de Meghan Markle qui sera célébré le 19 mai prochain au Château de Windsor. Jérôme revient sur le déroulement de cette journée historique, et évoque la rencontre improbable entre cette actrice américaine, et le prince de Galles.