Les Cactus de Jérôme, ce jeudi 25 avril : Marc Coucke, la première image d'un trou noir et Patrick Bruel !

Découvrez les analyses piquantes de Jérôme de Warzée !

Ça fait quelques semaines qu’on parle de Marc Coucke un peu partout dans la presse sportive. Depuis qu’il a racheté le Sporting d’Anderlecht, plus rien ne va au sein du club. Jérôme a donc pris le temps d’analyser et de comprendre les raisons de cet échec.

C'est un événement scientifique d'une portée considérable : la toute première image d'un trou noir a été créée ! C’est le résultat d’une incroyable collaboration internationale. Analyse.

Et puis, pour le plus grand bonheur des femmes belges, Patrick Bruel revient à Forest National dans le cadre de sa tournée "Ce soir on sort" ! Retour sur la carrière de l'artiste.