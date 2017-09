Les "(C)actus en vrac" de ce jeudi 14 septembre 2017 !

C’est la rentrée des classes, c’est aussi la rentrée de nos (C)actus en Vrac !

Politique : Le nouveau ministre wallon en charge de l’emploi Pierre-Yves Jeholet a créé l’émoi en déclarant, que selon lui, " le chômage ne devait pas être une rente ".. Les caméras du Grand Cactus ont décidé de le suivre lors de ses formations afin de prouver la toute bonne foi de ce dernier...

Verdict de ce tournage? Un homme qui a réussi à caser son frère au CPAS de Herve, sa femme et sa belle-soeur à la Province, et sa soeur comme chef de cabinet de Georges Pire, en connait un bout dans le filon de la recherche d'emploi.

Fais divers: Une femme a accouché dans un bus des TEC, et visiblement le nouveau né était déjà en possession d'un ticket de transport valable... Le ticket de métro de sa maman!

Plaisirs de table : Le vin wallon existe et c’est un grand cru cette année ! Petit tour chez un caviste du terroir qui a présenté ses plus belles bouteilles : Le beau Jéholet nouveau (qui ne passe pas bien), l’éternelle cuvée "Laurette’’ (qui paradoxalement, vieillit mal pour un rouge) … la cuvée Publivin (il en a des caisses et des caisses... noires), le De Decker, (un Saint-Million), le Lutgen (un château la fuite), et enfin, la cuvée DE Block, un médoc charpenté, qui a de la cuisse !