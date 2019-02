Les (C)actus en vrac, ce jeudi 7 février !

Ce jeudi 7 février dans les (C)actus en vrac :

Tremblement de terre dans le milieu politique belge : un député NV-A avait élaboré un système offrant des visas à des migrants après rétribution d’une forte somme d’argent… Reportage.

Nouvelles réglementations concernant les amendes routières : elles vont augmenter si vous laissez tourner votre moteur à l’arrêt, voire encore si vous ne dégivrez pas assez votre pare-brise…

En France, soixante-cinq sortes de pains ont été analysés et plus de la moitié d’entre eux contenaient des additifs chimiques et des pesticides. Qu’en est-il chez nous ? Enquête au sein d’une boulangerie locale !

Et enfin, un boucher offre 200 grammes de viande contre une bonne blague !