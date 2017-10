Les aventures palpitantes du 1722 !

Petit détour par le call-center 1722 où les téléphones ne cessent de chauffer depuis sa mise en service !

Véro, Tristan et les autres ne sont pas au bout de leurs peines. Les téléphonistes doivent faire face de plus en plus d'imprévus: gérer des enfants en pleine crise existentielles, ou encore modérer un contrôleur "Help-desk" très énervé!

Découvrez les folles aventures de la bande du 1722!