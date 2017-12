Le "Très très Grand Cactus" spécial Noël !

A quelques jours de l'arrivée de 2018, l’équipe du Grand Cactus passe en revue les faits qui ont marqué l’année 2017 !

Actualité internationale, belge, people et sportive, tout est passé au peigne fin !

Il a marqué cette année en devenant, à 39 ans, le plus jeune Président de la République française. Emmanuel Macron, accompagné de sa femme Brigitte, est l’invité de cette émission spéciale.

Il s’est passé beaucoup de choses en Belgique cette année. Des évènements heureux, mais aussi des drames. Pour en parler, Jérôme de Warzée a fait appel aux plus fidèles patriotes de notre nation pour une interview 100% noire-jaune-rouge !

Côté sport, l’année 2017 a été marqué par des victoires historiques, des records, des adieux, des anniversaires aussi... Notamment celui du plus grand coureur cycliste belge, Eddy Merckx ! 50 ans après sa première victoire internationale, il est l’invité d’honneur de l’émission pour revenir son impressionnante carrière !

Votre envoyé spécial préféré, James Deano, prépare quelques duplex toujours aussi loufoques... Comme à son habitude.

Et qui dit "Très très Grand Cactus", dit aussi surprises, comme le retour de la Question à la Con, le come-back de la vipère Sarah G !

Sans oublier le Micro-terroir de Freddy Tougaux sur les bonnes résolutions, une séquence "Jardins et Loisirs" comme vous les aimez, le journal de Diables Rouges, le "Cactu(RS)s" et les immanquables Poufs qui reviennent sur le traditionnel concert de nouvel an à Vienne... Ça promet !

Rendez-vous donc le 28 décembre à 20h05 sur La Deux pour faire la fête avec la bande du Grand Cactus... 2 heures de rires garantis !