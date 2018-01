Le Pape François et l'actrice Catherine Deneuve dans Le Grand Cactus

Le Pape François et l'actrice Catherine Deneuve invités dans Le Grand Cactus, ce jeudi 1er février à 20h35 sur la Deux !

De retour de son long périple apostolique au Chili et au Pérou, le pape François a manifesté sa volonté d’affronter les sujets de conflits et de lutter contre la diffusion des "fake news". Il a déclaré que ces fausses nouvelles étaient le signe d'attitudes intolérantes et hypersensibles et ne menaient qu'à la propagation de l'arrogance et de la haine. Le souverain vient s’exprimer sur le plateau.

Il y a quelques jours, le Parlement européen a voté pour l'interdiction totale de la pêche électrique au sein de l’Union Européenne. Une pratique très efficace mais controversée car elle brûlerait la chair du poisson. Cette annonce a fait l’effet d’un raz-de-marée chez les pêcheurs. Kiki Van Maatje, pêcheur hollandais, fait part de ses revendications

On retrouve aussi les reporters James Deano à la rencontre des pêcheurs les plus aguerris du milieu : le Capitaine Haddock et Captain Igloo, et Freddy Tougaux à la pêche aux infos avec son Micro-Terroir.

Récemment, Catherine Deneuve s’est exprimée sur les affaires d’harcèlement sexuel via une carte blanche dans le journal Le Monde. Elle revendique le droit pour les hommes d'importuner les femmes ou de " dragouiller " maladroitement. Un sujet évidemment très controversé par de nombreux mouvements féministes. L’actrice est l’invité de l’émission.

Retrouvez aussi les incontournables (c)Actus en vrac, les téléphonistes du 1722, les célèbres Poufs qui s'expriment sur la 5G et Carmela qui revient faire son cinéma !

Rendez-vous à 20h35 sur La Deux !