Le Grand Cactus vous propose ses meilleurs moments du début de la 4ème saison !

Ce jeudi 27 décembre sur La Deux, Le Grand Cactus vous propose son Best-of très festif !

Au programme, et le tout dans une ambiance de fêtes de fin d'années : les moments les plus fous de ce début de quatrième saison et les séquences les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux !

Dans cette émission spéciale, on vous propose de revivre les meilleurs moments en plateaux avec les invités qui ont écrit l’histoire du Grand Cactus comme Pamela Anderson, Michel Daerden, Tristan le fleuriste, Chris Marquez, Dora l’exploratrice, René Grevisse, Michaël Jackson ou encore Amy Winehouse !

Mais aussi le top de vos séquences préférées, comme le Micro-comptoir, les parodies de Jardins & Loisirs, et la vie des Poufs !

Pablo Andres concocte un petit cactus inédit pour l'occasion !

De quoi terminer l'année 2018 en beauté !

Débouchez le champagne en compagnie de vos chroniqueurs préférés et rendez-vous ce jeudi 27 décembre dès 20h35 sur La Deux !