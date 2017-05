Le Grand Cactus vous propose sa "Spéciale" ce jeudi 25 mai!

Ce jeudi 25 mai sur La Deux, Le Grand Cactus vous propose une émission Spéciale !

Au programme, les moments les plus fous de cette deuxième saison et les séquences les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux !

C'est le reporter Freddy Tougaux qui rythmera la soirée en allant à votre rencontre dans les différentes villes belges pour vous questionner sur ce qui vous a le plus marqué dans cette saison 2.

Vous redécouvrirez les invités les plus emblématiques, tels que Michel Drucker, JCVD, Alain Delon, Loic Nottet, Johnny Depp, ... et les invités politiques qui ont retournés le plateau comme Raoul Hedebouw et Marie-Martine Schyns !