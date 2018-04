Le Grand Cactus vous propose sa "Spéciale" ce jeudi 12 avril !

Ce jeudi 12 avril sur La Deux, Le Grand Cactus vous propose une émission Spéciale !

Au programme, les moments les plus mémorables de cette troisième saison et les séquences les plus plébiscitées sur les réseaux sociaux ! Mais aussi, et surtout, des moments que vous n'avez jamais vu en télé... les trous de mémoire, les fous-rires, vous verrez tout en exclu !

C'est le reporter Freddy Tougaux qui rythmera la soirée en allant à votre rencontre pour savoir ce que vous avez préféré dans cette saison 3. C'est au salon du vin à Olne qu'il est allé vous interroger.

Vous pourrez revoir les invités les plus emblématiques, tels que Karl Lagerfeld, Mme Rigide, Gérard Depardieu ou encore Maïté !