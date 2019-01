Le Grand Cactus is Back! Achetez vos places pour l'émission du 23 janvier!

Envie de faire partie du public du Grand Cactus ? Achetez vos places pour l'émission de 2019, enregistrée le mercredi 23 janvier, dès maintenant en cliquant ici !

Vous verrez ainsi, en chair et en os, les inimitables Kody, James Deano, Sarah Grosjean, Martin Charlier, Bénédicte Philippon, Freddy Tougaux, Carmela Giusto, mais aussi le trio Livia Dushkoff, Thierry Luthers et David Jeanmotte, et, tous les autres!

L'émission, pilotée par Jérôme de Warzée et Adrien Devyver, est enregistrée le mercredi, à Médiarives à Liège, et est diffusée le lendemain à 20h35 sur La Deux.

ATTENTION : Suite à la diffusion des matchs de l'Europa League, le Grand Cactus sera parfois diffusé avec trois semaines d’intervalles. Restez donc attentifs à la programmation ;-)

Comme lors du début de saison 4, les places pour 2019 sont en vente au fur et à mesure.

Date enregistrements Mise en vente 23/01/2019 Jeudi 10/01/2019 – 20h 6/02/2019 Jeudi 24/01/2019 – 20h 27/02/2019 Jeudi 07/02/2019 – 20h 20/03/2019 Jeudi 28/02/2019 – 20h 3/04/2019 Jeudi 21/03/2019 – 20h 24/04/2019 Jeudi 04/04/2019 – 20h 15/05/2019 Jeudi 25/04/2019 – 20h 29/05/2019 Jeudi 16/05/2019 – 20h 12/06/2019 Jeudi 30/05/2019 – 20h

Les places sont au prix de 8€ (maximum 4 places par personne)

ATTENTION : le code-barres que vous recevrez sera nécessaire à l'entrée (via papier ou smartphone). Un code-barre par place.