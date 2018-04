Le Grand Cactus bientôt sur TF1!

Le Grand Cactus arrive sur TF1!

Après une déclinaison de l’émission "On n’est pas des pigeons", sur France 4, et la programmation de nombreuses séries produites par la RTBF sur le service public français, et en particulier France 2, c’est désormais la chaîne privée TF1 qui lorgne sur un produit typiquement belge.

Forte de ces audiences nationales louées par les décideurs d’Outre-Quiévrain, "Le Grand Cactus" débarquera chaque premier mardi du mois, dès septembre 2018 (et à 20h55, en prime time, s’il vous plaît), pour une revue caustique de l’actualité française vue par le prisme belge.

Toujours animée par Adrien Devyver et Jérôme de Warzée, l’émission verrait sa trame conservée à l’identique, mais les comédiens, seront, selon nos informations, des humoristes français confirmés, habitués de la scène et des plateaux télés, et fréquemment vus chez Arthur, Ruquier, et consorts.

Une nouvelle preuve de l’excellente réputation dont jouit notre humour surréalisto-caustique à l’étranger. Une seule question, "Le Grand Cactus" reviendra-t-il dès lors, sur la Deux, un jeudi sur deux, à la rentrée ?