Le roi Philippe et Miss Ruman vous souhaitent la bonne année ce jeudi 10 janvier dans Le Grand Cactus !

Ce jeudi 10 janvier, Le Grand Cactus revient en force pour cette nouvelle année !

Entre la démission du gouvernement fédéral et les tensions politiques au sein de notre pays, l’année 2018 fût particulièrement mouvementée ! Le roi Philippe a dû traverser sa première crise depuis son intronisation. Comment a-t-il vécu cela ? Sa Majesté viendra témoigner sur le plateau !

Quelques jours après l'Epiphanie, Melkikior, un Roi Mage pas comme les autres, propagera la bonne parole aux téléspectateurs, accompagné d'une bonne galette des Rois !

À cette occasion, une véritable crèche vivante se formera en plateau.

Freddy Tougaux vous proposera un Micro-Comptoir dans un lieu mystiquement drôle…

Pour le plus grand bonheur de tous, James Deano est de retour ! Il revient plus piquant que jamais et proposera des duplex déjantés dignes de ce nom avec des invités très VIP …

Enfin, à l’occasion du concours Miss Belgique 2019, diffusé le 12 janvier prochain, Miss Ruman fera son grand retour dans l'émission ! Elle sera épaulée par une experte en la matière, l'inimitable Geneviève de Fontenay (et son fameux chapeau !).

Et puis, en cette période festive qui se termine, les Poufs vous donneront rendez-vous à l’opéra !

Rendez-vous ce jeudi 10 janvier dès 20h35 sur La Deux !