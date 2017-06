Le Grand Cactus, 2 ans déjà ! Découvrez le best-of des deux premières saisons, le jeudi 15 juin sur la Deux!

Ce jeudi 15 juin, à 20h25 sur La Deux, Le Grand Cactus vous propose son grand BEST OF ! Une compilation des meilleurs moments des deux premières saisons de l'émission la plus piquante de la télévision belge!

Deux ans déjà que le Grand Cactus s’est immiscé dans vos téléviseurs, un jeudi sur deux, l’occasion de revivre les sketchs devenus cultes, de Kody, Martin Charlier, Freddy Tougaux, Bénédicte Philippon et Fabian Le Castel, mais aussi les duplex déjantés de James Deano et ses invités, qui ont marqué les esprits !

Vous retrouverez aussi les chroniques les plus cinglantes de Sarah G et les meilleurs buzz de Julie Van H, les séquences qui ont fait mouche, la crème de la crème des Micro-Terroirs!

Les Poufs seront de la partie, et en exclusivité, vous aurez droit à des images inédites, coupées au montage ! Les bugs techniques, les trous de mémoires, quelques images des répétitions mais aussi les plus beaux fous-rires de la joyeuses bande et les coups de gueule du Patron de Warzée ;-)

Le Grand Best-of des deux saisons du Grand Cactus, ce jeudi 15 juin à 20h25 sur La Deux !

Retrouvez également toute l'équipe en Facebook Live, tout de suite après l'émission, sur Le Grand Cactus - RTBF!